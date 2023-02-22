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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı... O da depremde hayatını kaybetmiş

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı... O da depremde hayatını kaybetmiş
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Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'nın da Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerde enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı.

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

 Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldüren Atlı, hafızalara kazınmıştı.

Yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıkmıştı.

 

 

 

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