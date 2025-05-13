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Kırmızı bültenle aranan terörist Kırıkkale'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terörist Kırıkkale'de yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu terörist, Kırıkkale'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.O., ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, geri gönderme merkezine teslim edildi.

DHA

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Etiketler İnterpol terör örgütü deaş
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