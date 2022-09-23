Kırşehir'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kırşehir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kırşehir Karıncalı ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.