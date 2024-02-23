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Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti

Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti
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TBMM'ye sunulan 8. Yargı Paketi’ne, yurttaşın kişisel verilerinin “dini vakıflara” verilebileceği maddesi eklendiği ortaya çıktı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda, önceki gün akşam, emekliler için bayram ikramiyesinin 3 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, kabul edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre komisyonun önceki günkü görüşmelerinde, teklifin 33. maddesinin “g” bendinde yer alan ve “siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların da kişisel verilerinin işlenebilmesine” ilişkin düzenleme tartışmalara neden oldu. 

Muhalefet söz konusu düzenlemenin “fişlemeye sebebiyet verebileceği ve anayasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle teklif metninden çıkarılmasını istedi.

Ancak önerge, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Cumhuriyet

Etiketler 8. yargı paketi yargı paketi kişisel bilgiler tarikatlar cemaatler
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