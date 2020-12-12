  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Aralık 2020 14:50

Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde alıp, otomobili ile yola çıkan Fatih Z. (29), polislerin ceza yazdığı sırada arka koltukta uyudu.

Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
A+ A-

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde kurulan kontrol noktasında, Fatih Z.’nin kullandığı otomobil durduruldu. Yapılan kontrolde Fatih Z.’nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Fatih Z.’nin üzerinde arama yaptı. Sürücünün montunun cebinde, sakız kutusu içinde uyuşturucu bulundu.

Beşiktaş'ta maskesiz yakalanan turist kesilen cezayı gülerek karşıladı
Fatih Z. ise işlemleri sürdüğü sırada otomobilin arka koltuğuna geçerek, uyudu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerince uyandırılan Fatih Z., ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan gözaltına alındı.

otomobil , uyuşturucu , ceza , uyuma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM