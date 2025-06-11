Kız çocuğunu istismar etmekle suçlanan müftü, vaiz oldu

Eskişehir'de müftü olarak görev yaptığı dönemde 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yargılanması devam eden şüpheli, vaiz olarak atandı.

Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü olduğu dönemde bir imam hatip ortaokulunda din derslerine girmesi için görevlendirilen İ.Y. bu okulda, 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna karşı eylemleri nedeniyle "çocuğa karşı cinsel taciz"le suçlandı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre şikâyetin ardından gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İ.Y. önce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ardından da tutuklandı.

Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İ.Y. mahkemede, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim B.Y. ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi ve İ.Y.’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı ve sadece 69 gündür cezaevinde olan İ.Y. tahliye edildi.

Ancak dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İ.Y.’ı göreve iade ettiği ortaya çıktı.

BirGün’ün ulaştığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararında “İ.Y.’ın müftülüğün gerektirdiği temsil ve örneklik vasfını zedelediği, İ.Y.’ın ülke genelinde infiale neden olduğu bu nedenle idarecilik görevinden alınarak il dışında vaiz olarak görevlendirildiği” ifade edildi.

12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesinden;

“İmam hatip ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisiyim. İ.Y. geçen sene Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimize giren, okulumuzda ücretli öğretmen olarak çalışan müftülük görevlisidir. Sürekli bana yazmasından dolayı şüphelendiğim için ‘Hocam bayağıdır bana yazıyorsunuz, bir şey mi söylemek istiyorsunuz?’ yazdım. O da bana ‘Evet ben senden hoşlanıyorum…’ yazdı. Bana en yakın arkadaşıma dahi söylemememi söyledi. ‘Daha samimi olalım. Senden olumlu haber bekliyorum. Seni seviyorum. Senin güzelliğini yeni fark etmeye başladım. Gerçi yaşın çok küçük. Ben neredeyse senin baban yaşındayım. Biraz da onun etkisi var tabii ki, aramızda ilişki olursa nasıl olacak? Sen de kabul edersen mesela? Senden haber bekliyorum ona göre ama iyi haber olsun’ yazdı. Daha sonra bana yanıma gelmek istediğini yazdı. Ayrıca ‘seninle vakit geçirmek bana iyi gelecek. Mesela sana sarılıp öpebilecek miyim yoksa sadece oturup konuşacak mıyız? Senin yaşın küçük olduğu için sonra acaba bundan dolayı pişman olur musun, ondan dolayı da üzülür müsün?’ diye de yazdı…”

Birgün