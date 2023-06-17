Üsküdar Kız Kulesi'nde ışık ve lazer gösterisi düzenlenirken vatandaşlar, fotoğraf ve video çekerek o anları kaydetti.

İstanbul'un sembollerinden tarihi Üsküdar Kız Kulesi'nde gece saatlerinde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ses ve ışık uyumu izleyicilerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, o anları fotoğraf ve video çekerek kaydetti. Yaklaşık 10 dakika süren gösteri yüzlerce kişi tarafından izlendi.