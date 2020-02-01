Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Kızılayın daha fazla zedelenmemesi, yaralanmaması için Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve yönetimin derhal istifa etmesini, Kızılay’ın özel denetim şirketince incelemeye alınmasını istedi.

Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, deprem yardımları ve Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na aktarılmak üzere Kızılaya yatırdığı bağışla ilgili değerlendirmelerinin ardından, AFAD ve Ensar Vakfı’nın açıklama yaptığını ifade etti.

Kızılay'dan 20 milyonluk toplantı

Bu açıklamaların, cevabını aradıkları hiçbir soruya yanıt vermediğini belirten Altay, AFAD’ın da Kızılay’ın da itibar kaybetmesini istemediklerini söyledi.

Altay, AFAD’ın ve 152 yıllık köklü geçmişe sahip Kızılay’ın kamu vicdanında haksız yere yargılanmasını istemediklerini, kamu vicdanında Kızılay’a güven ve itibar kaybettirenin, Kızılay Başkanı’nın açıklamaları ve Kızılay’ın bilançoları olduğunu öne sürdü.

