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Kızılay Başkanı Kınık'tan tepki çeken paylaşım

Kızılay Başkanı Kınık'tan tepki çeken paylaşım
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Türkiye 11 ilini yerle bir edip 45 bin canını yitirdiği asrın felaketinin şokunu atlatmaya çalışırken, eleştirilerin hedefinde olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir ederek asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiği açıklamıştı.

Asrın felaketinde 3'üncü hafta geride kalırken deprem bölgesindeki yardımları tartışma konusu olan Kızılay'ın eleştiri okları üzerine çevrilen Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medyadan "meydan okuyan" bir paylaşım yaptı.

Kınık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirilere kendi fotoğrafı üzerine yazdığı "Yarışmayan bir insanı yenemezsin" ifadesiyle yanıt vermek istedi. Ancak Kınık'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Kızılay Başkanı Kınık'tan tepki çeken paylaşım

Etiketler kerem kınık kızılay kızılay genel başkanı paylaşım
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