Kızılay Başkanı, Papa ile görüştü

Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, IFRC ve İtalya Kızılhaç Başkanı Francesco Rocca ve Federasyon Yönetim Kurulu üyeleriyle Papa Franciscus’un davetlisi olarak Vatikan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aula Paolo VI Salonu’nda İtalyan Kızılhaçı’nın 6 bin gönüllüsü ve IFRC Heyeti ile bir araya gelen Papa Franciscus, “Dünyadaki yoksulluğa, sorunlara ve göç temelli sorunlara çözüm bulma çabası gösteren eller daha güçlü olmalıdır” dedi. Papa Franciscus, bu alanda büyük gayret gösteren Kızılhaç Kızılay Hareketinin tüm mensuplarına teşekkür etti.

“BUGÜN YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMESİ BAKIMINDAN BU BULUŞMA ÖNEMLİYDİ”

Kınık ise, dünyada kutuplaşmanın çok arttığı, insanların, medeniyetlerin birbirine karşı güveninin azaldığı, bölgesel sorunların çözülemediği ve daha güçlü bir şekilde insani çağrıların yapılması gerektiği bir dönemde gerçekleştirilmesi bakımından Papa Franciscus ile buluşmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

PAPA’YA OSMANLI SAATİ HEDİYE EDİLDİ

Kınık, sohbet etme imkanı bulduğu Papa Franciscus’a Osmanlı saati hediye etti. Genel Başkan Kınık, Papa’ya hediyeyi takdimi sırasında, “Allah’ın en değerli kıldığı varlık olan insan başka coğrafyalarda, başka isimlerle dünyaya gelse de, hayat her zaman değerler üzerine kurulmuştur. Bizim coğrafyamızın ve topraklarımız değerleri ise bu saatin üzerine nakşedildiği gibidir: Tevhid, İlim, İrfan, Akıl, Hikmet, İnsan, Amel, Adalet, Ahlak, Umran, İslam, Hak. 150 yıllık tarihi boyunca bu değerlere saygı gösteren Türkiye Kızılay Derneği’nin Genel Başkanı olarak, bu kıymetli eseri size takdim etmekten onur duyarım” diye konuştu.