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Kızılay'ın maaşlarıyla ilgili dudak uçuklatan iddia

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Kızılay'ın eski başkanı Tekin Küçükali katıldığı canlı yayında "Kızılay'ın içi boşaltıldı. Geçen sene Kızılay'ın bütçesinden yöneticilere giden para 25 milyon TL" dedi.

Kızılay'ın eski Başkanı Tekin Küçükali, Kızılay’ın sivil inisiyatiften çıkartılıp holdingleştirilmesi nedeniyle çadır sattığını açıkladı. 

Kızılay'da şu an 82 yöneticinin olduğunu açıklayan Tekin Küçükali, "Her biri asgari ücret düzeyinde 3 asgari ücret maaş alıyor" ifadelerini kullandı.

Tekin Küçükali, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın tepe şirket Kızılay Holding ile beraber toplam 12 şirketten 3 asgari ücret üzerinden maaş aldığını hatırlatarak şunları dile getirdi:

Kızılya'ın içi boşaltıldı. Kızılay holding oldu. Kızılay'ın yöneticileri benim zamanımda 11 tane yönetici, 1 tane genel müdür, 3 tane de genel müdür yardımcısı vardı. Şimdi 82 tane yönetici var. Her biri asgari ücret düzeyinde 3 asgari ücret maaş alıyor. Geçen sene Kızılay'ın bütçesinden yöneticilere giden para 25 milyon TL. Yani demek ki her adam 300 bin TL para alıyor Kızılay'dan. 

Yeni uygulamaya göre Kızılay’da birimlerin tamamı anonim şirket oldu. Bu anonim şirketler, ticari maksatla kurulduğu için ellerindeki ürünleri satabiliyor. Bunlardan biri de Çadır A.Ş. 11 anonim şirket var. Bunlarında hepsinin toplandığı Kızılay Holding var. Kızılay’ın alanda çadır kurma yetkisi de alınmış. Kızılay sadece çadır üretiyor ve satıyor.

Üretim yapıp AFAD’a satıyor Dünyada örneği yok bu prosedür bizde var. Her şirketin yönetim kurulu başkanı Kerem Kınık. Tepe şirket Holding dahil 12 tane şirketten 3 asgari ücret üzerinden maaş alıyor."

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