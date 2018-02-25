O ülkede 16 Türk kadına idam cezası !
O ülkede 16 Türk kadına idam cezası !
Valilikten açlık grevi iddialarına yanıt geldi
Valilikten açlık grevi iddialarına yanıt geldi
Hükümetten Salih Müslim açıklaması
Hükümetten Salih Müslim açıklaması
Erdoğan resti çekti: Eski stadın yerine yapacağız, kimse engelleyemez
Erdoğan resti çekti: Eski stadın yerine yapacağız, kimse engelleyemez
En büyük yaptırım hamlesine cevap geldi: Savaş nedeni !
En büyük yaptırım hamlesine cevap geldi: Savaş nedeni !
AK Parti'den İstanbul operasyonu ! 25 başkan gidiyor
AK Parti'den İstanbul operasyonu ! 25 başkan gidiyor
3 bin 500 kişilik kadroya 8 bin kişi başvurdu !
3 bin 500 kişilik kadroya 8 bin kişi başvurdu !
Suriye kasabı katliama devam ediyor ! Ateşkes bozuldu
Suriye kasabı katliama devam ediyor ! Ateşkes bozuldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Şubat 2018 16:36

Kızıltepe'de ikinci çocuk gelin operasyonu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Kızıltepe'de ikinci çocuk gelin operasyonu
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13-14 yaşlarındaki F.B.’nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir ayda ikinci çocuk gelin vakası
Kızıltepe’de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarıldı, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alındı.

Mardin'de çocuk gelin operasyonu ! Düğünün bitmesini bekledilerMardin'de çocuk gelin operasyonu ! Düğünün bitmesini beklediler

 

İHA

kızıltepe , çocuk gelin , mardin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM