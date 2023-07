Koç Topluluğu deprem bölgesinde umudu birlikte çoğaltıyor

Koç Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ilk günden bu yana yürüttüğü kapsamlı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Koç Holding’in Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğu, 5 bin adet konteynerden oluşan ve yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı “Umut Kentler”, sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.

Koç Holding, Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda 5 farklı noktada, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı, 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal yaşam alanlarıyla öne çıkan Umut Kentleri kurdu. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding’in üst düzey yöneticileri Hatay Umut Kent’i ziyaret ederek kent sakinleriyle bir araya geldi.



Depremin meydana geldiği 6 Şubat sabahı Koç Topluluğu Afet Koordinasyon Komitesini toplayarak önceliklerini belirlediklerini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Kamu kurum ve kuruluşları ile hızlıca temasa geçtik. Güneş panelinden iş makinesine, jeneratörden sobaya, temiz içme suyundan hijyen malzemelerine kadar yüzlerce kalem ürünü bölge için yola çıkardık. Ayrıca mobil mutfak, tuvalet ve çamaşırhane kurulumu için ekipler oluşturduk. Diğer yandan; arama kurtarma çalışmalarında görev alabilecek eğitim ve donanıma sahip 531 Koç çalışanımız, AFAD ekipleriyle koordineli olarak bölgeye ulaştı. Nitekim, ekiplerimiz 117 kişiyi enkaz altından kurtardı. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarımız tarafından uzman hekim ve destek hizmetlerinden oluşan sağlık ekiplerimiz, AFAD ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile bölgede görev yapmaya başladı. Bir yandan da bölgedeki depremzede çalışanlarımızı, aileleriyle birlikte güvenli illere sevk etmek üzere bir planlama yaptık” dedi.

Umut Kentlerde çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere bu büyük felaketten sağ kalanlara hayata yeniden başlayabilme gücü verecek yaşam alanları tasarlamayı hedeflediklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Farklı disiplinlerden uzmanlardan da görüş alarak Umut Kentleri, sakinleri için sadece barınma değil, yaşamla yeniden bağ kurma alanları olarak modelledik. Öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik. Koç Holding Konteyner Kent Projesi’nin başlangıcında ortaya koyduğumuz ‘100 gün içinde konteyner kentlerde yaşamın başlaması’ hedefine, 2 Mayıs’ta ilk yerleşimlerin gerçekleşmesiyle ulaştık. Umut Kentlerde yaşam devam ettiği sürece 115 binden fazla çalışanımız, Topluluk şirketlerimiz ve proje paydaşlarımızla depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Umut Kent projesine başlamadan önce sahadaki ihtiyaçları her yönüyle ele alabilmek için bir saha araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Araştırmadan depremzedelerin beklentilerini ortaya koyan çok önemli veriler elde ettik. Konteyner evlerin donanımından kentin bütününün tasarımına kadar tüm aşamalarda bu verilerden yararlandık. Bu noktada sizinle, proje ismine de ilham olan bir not paylaşmak istiyorum. Araştırma sırasında görüşülen bir depremzede; ‘Burada her şey yıkıldı, yıkılmayan tek şey umut’ dedi. Projemizi işte tam olarak bu umudun üzerine inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Levent Çakıroğlu: “Konteyner evlerin montajı için sıfırdan yeni bir fabrika kurduk.”

Ülke genelindeki konteyner arz-talep dengesine etki etmeden, Koç Topluluğu’nun sahip olduğu uzmanlık ve etki gücünden yararlanarak yurt dışından konteyner tedariki yolunu seçtiklerini belirten Çakıroğlu, “Global tedarikçilere hızla ulaştık ve kapasite anlaşmaları yaptık. Konteyner evlerin montajı için sıfırdan yeni bir fabrika kurduk. Tüm konteyner ihtiyacımızı böylece kendi üretimimizle karşılamış olduk” şeklinde konuştu.



Levent Çakıroğlu, “Projemizin ilk fikir aşamasından itibaren tedarik, lojistik ve kurulumunda büyük bir fedakarlıkla ve şevkle çalışan, 100 gün gibi kısa bir zamanda konteyner evleri sahiplerine teslim eden tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür ediyorum. Elbette tüm çalışmalarımızda bizi destekleyen, toplumsal fayda odaklı bu projede her adımda yanımızda olan AFAD’a ve ilgili tüm idari ve yerel yönetimlere de içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Umut Kentlerde bulunan konteyner evlerde ısıtma soğutma ayarı olan ihtiyaçtan daha yüksek kapasiteli 12.000 BTU klima kullanıldı. Buna ek olarak derin donduruculu 375 litre kapasiteli buzdolabı, sıcak su ihtiyacı için 65 lt kapasiteli termosifon, elektrikli ocak, 81 cm televizyon ve mobilyalar ile konteyner evlerin içi donatıldı.

Konteyner evlerin dekorasyon ve donanımına farklı bir özenle yaklaştıklarını kaydeden Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Metrekareyi verimli kullanan, pratik depolama alanları oluşturduk. Her konteyner eve televizyon ve klima yerleştirdik. Evlerin önünde teras alanı yaratıp ev sahiplerinin komşularıyla sosyalleşmesine imkân sağladık.”

Levent Çakıroğlu: “Öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik.”

Levent Çakıroğlu, Umut Kent’te engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik, rutin üretim süreçlerinin dışına çıkarak erişilebilirlik standartlarına göre tasarladıkları konteyner evler bulunduğunu belirtti.

Umut Kent modelini farklı kılacak en temel unsurlardan birinin kentlerdeki sosyal yaşam alanları olduğuna dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Market, aile sağlığı merkezi, psikososyal destek merkezi, ibadethane, çamaşırhane, kuaför, kafeterya gibi bazı temel hizmet ve imkanlardan yararlanabilecekleri birimlerin yer aldığı Kent Meydanları, okulun yanında ders dışı saatleri de kaliteli kılacak eğitim birimlerini ve aktivite alanlarını etrafında toplayan Eğitim Meydanları, kadınların, gençlerin erişimine açık çok yönlü gelişim alanlarının bulunduğu Yaşam Meydanları oluşturduk. Umut Kentlerin her birinde 30’un üzerinde sosyal birim yer alıyor. Bu çerçevede; öncelikli hizmet konularımızı eğitim, istihdam, spor ve sosyal hayata katılım olarak belirledik” dedi.



Koç Topluluğu şirketlerinin ekosisteminde yer alan, ortak iş birliği geçmişlerinin ve tecrübelerinin olduğu yerel ve uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçtiklerini belirten Levent Çakıroğlu, bugüne kadar yürüttükleri güvene dayalı başarılı iş birliklerinin, bu projenin şekillenmesine ve istedikleri modelin hayata geçmesine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Levent Çakıroğlu: “Okul, çocuk oyun merkezleri, ana sınıfları, özel destek sınıfları ve kütüphaneler kurduk.”Çocuklara ve gençlere yaratıcı öğrenme desteği sunacak, 21. yüzyıl becerilerini destekleyecek birimler oluşturduklarını ifade eden Levent Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Umut Kentlerde okul, çocuk oyun merkezleri, ana sınıfları, özel destek sınıfları ve kütüphaneler kurduk. Yine her okula hizmet verecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, bilgisayarlar ve 3 boyutlu yazıcılardan oluşan özel donanımlı teknoloji tasarım sınıfları oluşturduk. Öğrencilerin ders dışı saatlerde eğlenerek öğrenmelerini desteklemek üzere Öğrenim Birimleri kurduk.”



Çocukların ve gençlerin deprem sonrası yaşama uyumlarını kolaylaştırmak, gelecek için onlara umut ve cesaret verme hedefiyle bir dizi iş birliğine imza attıklarını belirten Levent Çakıroğlu, bu amaçla oluşturulan Gelecek Hayalim Merkezi ve Çocuk Yaşam Merkezi’ne de değindi.



Umut Kentlerde bir diğer odak alanlarının da kadınları ve kız çocuklarını desteklemek olduğunu kaydeden Levent Çakıroğlu, şöyle konuştu: “Uzun süredir birlikte çalışma tecrübemiz olan UN Women Türkiye ile iş birliği yaparak Kadın Dayanışma Merkezlerini hayata geçirdik. Bu merkezleri; içlerinde tekstil tasarım ve yemek atölyelerinin yanı sıra danışma ve eğitim alanlarının da bulunduğu mini birer kampüs şeklinde tasarladık. Ayrıca dört ayrı şehirde gerçekleştireceğimiz Mutfak Atölyeleri ile özellikle kadınların mutfakta üretim yapabileceği, ilerleyen zamanlarda ürüne dönüştürüp gelir edebileceği bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.”



Levent Çakıroğlu, gençleri spor ve sanat aracılığıyla destekleyecek alanlar oluşturmayı öncelikleri arasına aldıklarını belirterek Umut Kent’te yer alan futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile açık amfi tiyatroya da dikkat çekti.

Levent Çakıroğlu: “Topluluk şirketlerimize istihdam olanaklarını bölgeye kaydırma çağrısı yaptık.”

Konteyner kentlerde yaşayan yetişkinlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin iş hayatına geri dönmek olduğu gerçeğinin farkında olduklarını belirten Levent Çakıroğlu, “Proje çalışmalarının başında Topluluk şirketlerine, mümkün olabilecek istihdam olanaklarını bölgeye kaydırma çağrısı yaptık. Bu çağrımızın sonucunda; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Çağrı Merkezleri açarken, İş Makineleri Operatörü ve Teknisyen Yetiştirme Programları gibi süreçleri hayata geçirdik. Ayrıca üniversite okuyan gençlere yönelik staj imkanları tanımladık. Bu alandaki projelerimizle afetzedeler için istihdam olanaklarının yaratılması çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Çalışma arkadaşlarımızın samimi isteğini projenin içine dahil ettiğimizde ortaya eşsiz bir dayanışma ve gönüllülük hareketi çıktı.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, süreç boyunca günde 1.000’den fazla kişinin planlama, tedarik, satın alma, lojistik, operasyon, koordinasyon, iş birlikleri ve tüm diğer faaliyetlerde görev aldığını söyledi. Konuşmasında Koç Gönüllülerine de değinen Levent Çakıroğlu, “İlk günden itibaren, Koç Topluluğu çalışanlarının emek ve enerjisi projemize hem hayat hem şekil verdi. Onların samimi isteğini projenin içine dahil ettiğimizde ortaya eşsiz bir dayanışma ve gönüllülük hareketi çıktı. Umut Kentlerdeki kütüphanelerde kitapların dizilmesinden amfi tiyatroda oynanacak amatör oyunlara, çevrim içi ücretsiz ders vermekten mentörlüğe kadar yaşama dair her alanda Koç Gönüllülerinin izini görmeniz mümkün. Sizlerin huzurunda tüm Gönüllülerimize içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Umut Kent HakkındaToplam 735.000 metrekare alanda eş zamanlı olarak yürütülen projede 5.000 adet konteyner ev bulunuyor.

Çin’de üretilen konteyner evlerin montajı için Osmaniye’de özel bir üretim tesisi kuruldu. 4.000 metrekare kapalı alanı bulunan tesiste görev alan 480 kişilik ekip, 6 dakikada bir konteyner ev üretimi gerçekleştirdi ve 1.500.000 km’den fazla lojistik operasyonla konteyner evlerin bölgelere sevkiyatını sağladı.

Standardın üzerinde, 247 cm tavan yüksekliğine sahip evlerin tamamında en kaliteli malzemeler kullanıldı. Her biri özenle hazırlanan konteyner evler, 60.500 parça mobilya ve 25.000 parça beyaz eşya ile donatıldı.

Umut Kentlerde 11.340 m² sosyal donatı alanı, yaklaşık 25.000 m² yeşil alan, 4 okul, 8 çocuk oyun merkezi ve ana sınıfı, 4 kütüphane, 21 çocuk parkı, 21 sportif tesis, 3 amfi tiyatro, 7 bilgisayar salonu ve teknoloji atölyesi, 4 mutfak atölyesi bulunuyor.

Koç Topluluğu; Vehbi Koç Vakfı, El Ele Eğitim ve Kültür Derneği, Hayata Destek Derneği, İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Suna’nın Kızları, Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve UN Women Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kuruluşlarla sosyal yaşam alanlarında destek faaliyetleri yürütüyor.

Çin’den konteynerların teminini Arçelik, tüm lojistik operasyonu Zer, 5 lokasyonda kentlerin kurulum sürecini Ark İnşaat, konteyner evlerin iç tasarımını ve donanımını Arçelik ve Koçtaş yürüttü. Ayrıca bu ekiplere konteyner evlerin montajı için kurulan fabrikada Arçelik, Ford Otosan, Türk Traktör ve Tofaş ekipleri destek verdi.

Konteyner Kent projesine Koç Holding'in yanı sıra Koç Topluluğu'ndan Arçelik, Ark İnşaat, Aygaz, Düzey, Ford Otosan, Koçfinans, Koçtaş, Koç Sistem, Koç Topluluğu Spor Kulübü, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv, Sendeo, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi, Zer; Vehbi Koç Eğitim Kurumlarından ise Koç Okulu ve Koç Üniversitesi katkı sağladı.