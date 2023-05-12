  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kocaeli Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılıyor

Kocaeli Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılıyor

Kocaeli Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılıyor
Güncelleme:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük'e Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılacağını açıkladı.

Açık Hava Denizcilik Müzesi'ne ilişkin detayları paylaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, 2017 yılında yapılan protokol sonucu, mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne devredilen 46 dönümlük alanın, denizle bağlantısı bulunmuyordu. Gölcük Belediyesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde 46 dönümlük alanın kuzeyinde yer alan, Beyoğlu Deresi'ne sınır 4 dönümlük alanın da devralınmasıyla, Donanma Parkı 50 dönüme çıkarak, İzmit Körfezi ile buluşmuş oldu. Gölcük Belediyesi'nin Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı görüşme ve yazışmalar neticesinde yeni devralınan 4 dönümlük alana, Donanma Komutanlığı içerisindeki açık alanda sergilenen askeri objelerin taşınmasıyla, denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlanması amacıyla Açık Hava Denizcilik Müzesi yapılacak" dedi.

Etiketler açık hava müze gölcük
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu
Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri
ORC Mayıs ayı seçim anketi sonuçlarını açıkladı: Seçim ilk turda bitiyor
Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu
Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin''
13 araç bir birine girdi, 7 kişi öldü, bir kişi ambulansı kaçırırken yakalandı!
Sibel Kekilli yıllara meydan okuyor! Son hali ortaya çıktı
Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı
Ünlü anketçi İnce'nin kararının seçimleri nasıl etkileyeceğini açıkladı
Dolar'dan yeni seçim zirvesi!