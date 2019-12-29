Kocası "Bakımsız" diyerek öldürmüştü ! Kimse sahip çıkmadı

Baskı gören komşuları uzun yıllardır şiddet gören Filiz Tekin lehine ifade vermiyor. Eşi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede doktor “psikolojisi bozuk” gerekçesiyle Tekin’le ilgilenmedi. Kız kardeşlerine sık sık “Ben öldüğümde cesedime otopsi yaptırın” diyordu.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 6 Aralık’ta “bakımsız” olduğu için dövüldükten sonra yaşamını yitiren Filiz Tekin’in (38) avukatı İslam Gezer, İbrahim Tekin’in baskıları nedeniyle Filiz Tekin’in yıllardır şiddete maruz kaldığını bilen kişilerin savcılığa ifade vermekten vazgeçtiklerini söyledi.

Şüpheli İbrahim Tekin’in eşini döverek öldürdüğüne ilişkin iddialara karşı “9 yaşındaki oğlum çok yaramaz onunla ilgilenirken omurgası kırılmıştır” diyerek kendisini savunduğu belirtildi. İbrahim Tekin’in ailesinin baskı uyguladığı için komşularının tanık olmaktan vazgeçtiklerini söyleyen Gezer, “Ortada yıllardır uygulanan şiddetin sonucunda bir kadın cinayeti var. Tanık olan kadınlar da, eşlerinden şiddet gördükleri için Filiz gibi öldürülmekten korkuyorlar. Korkarak, susarak kadın cinayetleri durduramayız. Filiz’in hastanedeki fotoğrafını unutmayın ve bildiklerinizi korkmadan söyleyin. Tanıkların kimlik bilgilerinin saklanması için her türlü imkân sağlanacaktır” dedi. Gezer, kız kardeşlerinin ifadesine göre, Tekin’in “Ben öldüğümde cesedime otopsi yaptırın” dediğini söyleyerek “Bir gün öldürüleceğini biliyordu” dedi.

‘DOKTOR İLGİLENMEDİ’

Avukat İslam Gezer, Tekin’in omurga kemiğinde kırık ve vücudunun başka yerlerinde morluklar olmasına rağmen Ödemiş Devlet Hastanesi’nin acil servisinde çalışan doktorun “psikolojisi bozuk” diyerek eve gönderildiğini öne sürdü. Gezer, “Doktora adli vaka olduğu söylendiği halde kolluk kuvvetlerini haberdar etmemiş. Doktor ısrarla hastanın psikolojik sorunlarının olduğunu söyleyip, gerekli tetkikleri yapmadan eve göndermiştir. Büyük oğlunun teyzelerini arayarak ‘Anneme bir şey oldu gelin’ diye çağırması üzerine Tekin birkaç gün sonra tekrar hastaneye götürülüyor. Aynı doktor, Tekin’i görünce ‘Gene mi sen, bu kadının sorunu psikolojiktir’ diyerek ilgilenmiyor. Tekin’in ailesi, Filiz’i bu kez Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürüyor. Ege Üniversitesi Devlet Hastanesi’nin raporunda Tekin’in omurgasında ve sağ kalçasında kırıklar, morluklar ve hayati tehlikesinin olduğu yer alıyor. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eğer Ödemiş Hastanesi’nde gerekli tedaviler yapılsaydı, Filiz yaşayacaktı. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”