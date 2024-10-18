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  3. Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'tan dikkat çeken karar

Köfteci Yusuf ''iade et'' kararı: Fotoğrafını çekip yollayın

Köfteci Yusuf ''iade et'' kararı: Fotoğrafını çekip yollayın
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı ürünlerinde domuz eti kullandığını tespit ettiği Köfteci Yusuf şimdi de iade talepleriyle karşı karşıya.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bazı şubelerinde domuz eti kullandığı belirlenen Köfteci Yusuf'a daha önce aldıkları ürünleri buzdolaplarında saklayan müşterilerinden iade talebi yağdığı ortaya çıktı.

Birçok tüketici, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri vermek için sıraya girdi ve paralarını geri istedi.

 Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

 Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi. Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak. Bu gelişme, Köfteci Yusuf’u tekrar zor bir sürece sokmuş gibi görünüyor.

Etiketler köfteci yusuf iade iade talebi
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