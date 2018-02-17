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  3. 17 Şubat 2018 17:20

Kolsuz Agop'a veda

13 Şubat'ta hayatını kaybeden ünlü cilt uzmanı ''Kolsuz Agop'' lakaplı Profesör Dr. Agop Kotoğyan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kolsuz Agop'a veda
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13 Şubat Salı günü kansere yenik düşerek hayatını kaybeden "Kolsuz Agop "olarak bilinen ünlü dermatolog Profesör Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı’da bulunan Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

13 yaşındayken çalıştığı gümüş atölyesinde bir kolunu kaybettikten sonra tıp fakültesini bitirip Türkiye’nin en önemli dermatoloji uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Kotoğyan, 13 Şubat Salı günü kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bir kolu olmadığı için halk arasında "Kolsuz Agop" olarak bilinen Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı’da bulunan Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Agop Kotoğyan’ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Eski Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ve Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan de katıldı.
Prof. Dr. Agop Kotoğyan, Kumkapı’daki Meryem Ana Kilisesi’ndeki cenaze töreninin ardından Zeytinburnu’ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.

İHA

kolsuz agop
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