Komşularına böyle seslendi: Bizde korona var, gelmeyin

Serdivan ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunan bir ailede koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine 5 ambulans sevk edildi.

"BİZDE KORONA VAR GELMEYİN" DİYE SESLENDİ

Geçen hafta şehir dışından misafirliğe gelen kardeşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten kadın, bahçe kapısından komşularına seslenerek, "Bizde korona var, gelmeyin. Misafir kabul etmeyin. Kardeşim pozitifmiş" diyerek seslendi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Evde yaşayan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer kişiler ise evlerinde karantinaya alındı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin yarın sabah saatlerinden itibaren sokakta aileyle temasta bulunan evlerde çalışma başlatacağı öğrenildi.



