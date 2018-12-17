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  3. 17 Aralık 2018 17:22

Komutandan alkışlanacak hareket

Sinop'ta jandarma ekibinin koltuk değnekli yaşlı ve engelli bir vatandaşa yardım etmesi herkesin takdirini kazandı.

Komutandan alkışlanacak hareket
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Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma ekibinin koltuk değnekli yaşlı ve engelli bir vatandaşın koluna girerek yolun karşısına geçmesine yardım etmesi herkesin takdirini kazandı. Bu an ise 'günün en güzel karesi’ olarak objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde Sinop’un Boyabat ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan koltuk değnekli yaşlı ve engelli bir vatandaş, buradan geçen jandarma ekibinin dikkatini çekti. Bazı araçlar yaya geçidinde elinde poşeti ve 2 koltuğunda koltuk değneği bulunan yaşlı vatandaşı görmeden geçerken, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir araç ise aniden durdu.

Bir anda araçtan inen araç komutanı ve askerler, yaşlı ve yürüme zorluğu çeken vatandaşın koluna girdi. Askerler, koltuk değnekleri ile güçlüklü yürümeye çalışan yaşlı vatandaşı acele etmeden sakin bir şekilde yolun karşısına geçirerek yoluna devam etmesini sağladı. Çevresine hiç bakmadan tekrar aracına binen jandarma ekibi yoluna devam etti. Bu an ise objektiflere yansıdı. 

Çevreden olayı izleyen vatandaşlar ise, "İşte Türk askeri budur. Bu davranışları ile herkese örnek oldular” dedi. 

İHA

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