Konkordato ilan eden firmaya ''dolandırıcılık'' operasyonu: Şirket sahipleri gözaltında

Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına yönelik ''dolandırıcılık'' iddiasıyla operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında, 16 Haziran’da konkordato ilen eden inşaat firmasına yönelik, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı.

DHA