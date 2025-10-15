  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Konkordato ilan eden firmaya ''dolandırıcılık'' operasyonu: Şirket sahipleri gözaltında

Konkordato ilan eden firmaya ''dolandırıcılık'' operasyonu: Şirket sahipleri gözaltında

Konkordato ilan eden firmaya ''dolandırıcılık'' operasyonu: Şirket sahipleri gözaltında
Güncelleme:

Bursa'da konkordato ilan eden inşaat firmasına yönelik ''dolandırıcılık'' iddiasıyla operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında, 16 Haziran’da konkordato ilen eden inşaat firmasına yönelik, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı. 

DHA

text-ad
Etiketler bursa konkordato dolandırıcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyon TL'lik aracını 480 bin TL ödeyip geri aldı Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı!
Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Çanakkale'de korkunç cinayet: Astsubay, astsubayı öldürdü! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı!