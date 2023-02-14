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Konteyner ev ve prefabrik ihracatı yasaklandı

Konteyner ev ve prefabrik ihracatı yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının yarından itibaren 3 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır" denildi. 

Etiketler konteyner ev prefabrik ev
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