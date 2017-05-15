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  3. 15 Mayıs 2017 17:55

Konyaaltı Sahili'nde isyan ettiren görüntü

Konyaaltı Sahili'nde fark edilen kirlilik görüntüsü vatandaşı isyan ettirdi.

Konyaaltı Sahili'nde isyan ettiren görüntü
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Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dün öğle saatlerinde kameralara yansıyan görüntü vatandaşların tepkisini çekti. Gemilerden bırakılan sintine atıkları olduğu düşünülen kahverengi alanı fark eden bazı vatandaşlar, denize girmekten vazgeçti.

Dün öğlen saatlerinde 7 kilometre uzunluğuyla bilinen ve Mayıs ayında dahi tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin açığında fark edilen kirlilik görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Konyaaltı varyantlara gelerek ailelerin birlikte önce manzarayı izleyip, ardından deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlar, sahilin hemen 200 metre açığında görüntüyü görünce şok oldular.

Vatandaşlar, gemilerden bırakıldığı kahverengi renkteki sintine atığı olduğu tahmin edilen alanı fark edince, bazıları denize girmekten vazgeçtiler. Kuşbakışı olarak varyantlar bölgesindeki seyir terasından fark edilen kirlilikten haberi olmayan sahildeki vatandaşlar ise denize girmeye devam ettiler.

"Görünen köy kılavuz istemiyor"

Kirliliği fark edenlerden Fatoş Çetinkaya, “Onaylanacak bir durum değil. Belki orada yüzen insanlar bunun farkında değil ama gözle görünür bir şekilde buradan belli. Sağlık her şeyden önemli ama her şeyi geçtim burası bir turizm bölgesi. İnsanlar bu alana deniz kum, güneş ve bu sahil için geliyor” diye konuşurken, Eskişehir’den Antalya’ya bir haftalık tatile geldiğini belirten Mehmet Meki ise, görüntüleri gördükten sonra denize girmekten vazgeçtiğini belirterek “İlk defa Konyaaltında denize girecektim ama bu görüntüyü gördükten sonra vazgeçtim. Buradan daha net görünüyor. Aşağıdaki insanlar bizim kardeşlerimiz, ağabeylerimiz. bilseler girmezler. Gerçekten çok üzücü. Görünen köy kılavuz istemiyor. Burada insanların sağlığı tehlikede, çok pis bir görüntü. Teknelerden gelen bir pislik sanırım ama yine de ne olursa olsun doğaya ve sağlığa zararı var” diye konuştu.

İHA

sahil , tepki , deniz , kirlilik