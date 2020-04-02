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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 356'YA YÜKSELDİ !
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  3. 02 Nisan 2020 18:41

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı !

Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi, il dışından gelen 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş, çıkışlar kapatıldı.

Konya'da 1 mahalle daha karantinaya alındı !
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İzmir'den bir yakının cenazesine katılmak için Argıthanı Mahallesi'ne gelen kişi, dün yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ailesi ve temasa geçtikleri kişiler sağlık ekipleri tarafından takibe alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu' kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu mahalle bugün karantinaya alındı.

Mahalle halkı sokağa çıkartılmazken, Ilgın Belediyesi ekipleri de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Jandarma da mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Beyşehir ilçesinin Esence Mahallesi'nin dünden itibaren karantinaya alınması üzerine Konya'da karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

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konya , karantina
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