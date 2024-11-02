Konya'da bir yumurta üretim çiftliğinde kuş gribi tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakasının belirlendiğini ve enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtaların derhal imha edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 158, bu yıl ise 74 ülkede kuş gribi vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği yapması nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan vakaların ülkeye taşınması riskinin oluştuğu belirtildi.

"Yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir"

Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim'de yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna ilişkin bilgi alınması üzerine, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin derhal işletmeye intikal ettiği ve bölgeyi karantinaya aldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız."

Kuş Gribi Nedir?

Kuş gribi, kanatlı hayvanları enfekte eden, orthomyxoviridae familyasından H5N1 adlı virüsün neden olduğu viral hastalıktır. Alt tipine göre yüksek veya düşük patojenite olarak sınıflandırılabilen kuş gribi genellikle kuşlar arasında yayılan bir hastalık olsa da insanlara da yakın temas yoluyla bulaşabilmektedir.

Kanatlı hayvanlar için öldürücü potansiyeli bulunan kuş gribi, insana bulaştığı geçmiş zamanlarda da şiddetli belirtilerle birlikte ölüme yol açmıştır.

Kuş Gribi Belirtileri Nelerdir?

Kuş gribi insanlara bulaştığında, ateş, öksürük, şiddetli zatürre, nefes darlığı ve şok gibi belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca göz iltihabı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve kas-vücut ağrıları da görülür.

Kuş gribi belirtileri şöyledir:

Göz iltihabı

Ateş

Öksürük

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Kas ve vücut ağrısı

Nefes darlığı

Akciğer iltihaplanması

Solunum yetmezliği

Kuş gribine yol açan virüsle enfekte olan kişilerde ikincil bakteriyel enfeksiyonlar da gelişebilir. Şiddetli kuş gribi vakalarında enfekte kişide nöbetler veya zihinsel değişiklikler gibi nörolojik semptomlar da görülebilir. Bunları yanı sıra kuş gribi aynı zamanda çoklu organ yetmezliğine veya septik şoka da neden olabilir. Ancak tüm bu komplikasyonlara şiddetli kuş gribi vakalarında rastlanır.

Kuş Gribi Nasıl Bulaşır?

Kuş gribi genellikle enfekte olmuş kuşlarla yakın temastan veya kanatlı hayvanların olduğu ortama maruz kalmanın sonucunda bulaşır. Bunlarla birlikte canlı hayvanların yaşadığı bölgeyi ziyaret, az pişmiş kanatlı hayvanların tüketimi ve kuşların organik kalıntıları da bulaşıya neden olabilir.

Kuş gribinin bulaşma yolları şöyle sıralanabilir:

Enfekte olmuş kuşlarla yakın temas

Kanatlı hayvanlara maruz kalmak

Canlı hayvanların yaşadığı pazarları ziyaret

Az pişmiş kanatlı hayvanların tüketimi

Tüy veya dışkı gibi, kuşların organik kalıntıları