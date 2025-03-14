Konya'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Konya'nın Kulu ilçesinde saat 14.44 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 11,62 kilometre derinliğindeki deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik:11.62 km
Detay:https://t.co/ikw2Ki7pNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kulu ilçemizde hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır" denildi.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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