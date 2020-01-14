Köpeği kurulayan temizlik işçisinin geçmişinden dram çıktı

Ümraniye’de bir temizlik işçisi yağmurdan ıslanarak üşüyen bir sokak köpeğini bezle kurulayıp sevmiş, o anlar görenlerin içini ısıtmıştı.Temizlik işçisi Genç’in geçmişinden ise dram çıktı. Genç ve ablası, ailesi tarafından henüz çocukken Sirkeci İstasyonu’na terk edildiğini, 40 yıl sonra araştırarak ailesini bulduğunu söyledi.



Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde, Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçisi Temel Genç, yağmur ıslanarak üşüyen sokak köpeğini temizlik malzemesi olan bez ile kurulamış, ardından köpeği sevmişti. O iç ısıtan anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu duyarlı davranışından dolayı temizlik işçisi Temel Genç’i ödüllendirdi. Başkan Yıldırım, hayvansever temizlik işçisi Genç’e teşekkür belgesi vererek tam altın hediye etti.

Temel Genç’e hayvanlara karşı duyarlılığından dolayı tebriklerini ileten Başkan İsmet Yıldırım, “Biliyorsunuz bu yağmurlarda hayvanlar çok ıslanmıştı. Temel Genç, kendi bulunduğu bölgede bir köpeği alıyor, kendi temizlik malzemesi ile ve bezlerle onu kuruluyor. Onu da bir vatandaşımız çekmiş sosyal medyada paylaşmış. Ama arkadaşımız içinden gelerek bunu yapıyor. Bir gösteri maksatlı değil, içinden gelerek bunu yapıyor severek. Allah razı olsun. Tabi insana ne kadar kıymet verdiğini burada görüyoruz. İnsana zaten kıymet verilirse hayvanları zaten severiz. Hayvanları sevmenin en temel başlangıcı insan. Çünkü insan en kıymetli varlık. İnsanı sevdin mi, çocuğu sevdin mi, hayvanı da seversin. Çünkü o da bir canlı. Ben ondan dolayı Temel’i tebrik ediyorum” diye konuştu.



O ANLARI ANLATTI

Hayvansever temizlik işçisi Temel Genç, “Ben tamamen doğal olarak orada o köpeği kuruluyordum. Zaten hayvanları çocukluğumdan beridir sevdiğim için. Hayvan sevgisi kadar güzel bir şey yok. Tamamen içten seveceksiniz ama” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİNDEN DRAM ÇIKTI

Öte yandan, temizlik işçisi Temel Genç’in geçmişinden dram çıktı. Hayvansever temizlik işçisi Genç, henüz çocukken yaşadığı aile dramını ve sonradan ailesini nasıl bulduğunu anlattı. Genç, “Beni ve ablamı küçükken anne ve babam bırakıyor Sirkeci İstasyonu’na. Oradan bizi görevliler alıyor, Darülacezeye götürüyorlar. Oradan beni evlatlık olarak alıyorlar ama kardeşim orada kalıyor. Tabi büyüdükten sonra ailemi bulmak için araştırdım. 40 yıl sonra ailemi buldum. Şimdi ailemle görüşüyorum ve çok mutluyum. Amcalarım, dayılarım teyzelerim oldu” dedi.