  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Korkulan oldu; Porsche polis aracı kaza yaptı

Korkulan oldu; Porsche polis aracı kaza yaptı

Korkulan oldu; Porsche polis aracı kaza yaptı
Güncelleme:

Suç örgütlerine ait olan ve devlet tarafından el konularak polis aracı olarak Emniyet'e tahsis edilen Porsche marka süper lüks polis aracı İstanbul'da kaza yaptı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçen ve Emniyet'e tahsis edilen Porsche marka araç kazaya karıştı. 

Araçların emniyete tahsis edilmesi eleştiri konusu olmuş, polis aracı olarak kullanılan araçların kazaya karışması halinde masraflarının nasıl ödeneceği, benzin parasının maliyeti tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçta hasar olduğu da görüldü.

Kazaya dair bir fotoğrafla paylaşım yapan ünlü radyocu Cem Ceminay'ın "kaza yapınca plakasını gizlemişler sanki bunlardan çok var hangisi olduğunu kimse anlamayacak komik ülkeyiz vesselam" dedi.

İşte Cem Ceminay'ın o paylaşımı:

Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı olduSuç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı olduGündem

 

Etiketler Porsche polis kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti!