Korkulan oldu; Porsche polis aracı kaza yaptı

Suç örgütlerine ait olan ve devlet tarafından el konularak polis aracı olarak Emniyet'e tahsis edilen Porsche marka süper lüks polis aracı İstanbul'da kaza yaptı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçen ve Emniyet'e tahsis edilen Porsche marka araç kazaya karıştı. Araçların emniyete tahsis edilmesi eleştiri konusu olmuş, polis aracı olarak kullanılan araçların kazaya karışması halinde masraflarının nasıl ödeneceği, benzin parasının maliyeti tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçta hasar olduğu da görüldü. Kazaya dair bir fotoğrafla paylaşım yapan ünlü radyocu Cem Ceminay'ın "kaza yapınca plakasını gizlemişler sanki bunlardan çok var hangisi olduğunu kimse anlamayacak komik ülkeyiz vesselam" dedi. İşte Cem Ceminay'ın o paylaşımı: Trafilk polisinin kullanımına verilen Porsche marka araç kaza yapınca plakasını gizlemişler sanki bunlardan çok var hangisi olduğunu kimse anlamayacak komik ülkeyiz vesselam pic.twitter.com/MZ0Sy6iNM9— Cem Ceminay (@ceminaycem) January 10, 2024 Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı olduGündem