Korkunç kazada ortaya çıkan şok tesadüf

Türkiye'yi yasa boğan Marmaris'teki kaza ile ilgili ortaya çıkan acı bir gerçek yürekleri yaktı. Ölenlerin çoğunun aynı mahalleden olduğu belirtildi.

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Akyaka'ya gitmek üzere hareket ettikleri öğrenildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre Turun Murat Ceylan adında bir kişi tarafından organize edildiği, grubun 2 araçla Marmaris'e doğru yola çıktı belirtildi. Organizatör Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan'ın Aydın Çine'deki molada diğer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiği ifade edildi.

MUHTAR KONUŞTU...

Marmaris'te kaza geçiren tur otobüsünün İzmir Buca Yaylacık Mahallesi'nden yola çıktığı öğrenildi. Yaylacık Mahallesi Muhtarı Necdet Demirel Hürriyet'e konuştu: "Bu bir firmanın yaptığı tur değil. Daha önce de eşimle biz de gitmiştik. Hatta geçen hafta eşim Tire'ye gitti. Bu gezi için de yazıldı. Ben sonradan gitme dedim vazgeçti. Akyaka'ya gidiyorlardı. Biz de daha önce gitmiştik. Hanımlar her hafta böyle bir tur düzenleyip sabah gidip akşam dönüyordu. Bu hafta da anneler günü münasebetiyle düzenlediler. Çok üzgünüz."

BALKAN GÖÇMENLERİ AĞIRLIKTA

Mahallede daha çok Balkan göçmenleri bulunuyor. Tur otobüsünün hareket ettiği Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği önünde hareketlilik yaşanıyor. Buca Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında vatandaşlara kazayla ilgili bilgilendirme yapılıyor. Öte yandan Muğla'ya gitmek üzere de kaymakamlık önünden bir otobüsün hareket edileceği belirtildi.

'BUCALI HEMŞERİLERİMİZİ KAYBETTİK'

Haberi alır almaz mahalleye giden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina yaptığı açıklamada "Acımız çok büyük.. Elim bir trafik kazasında çok sayıda Bucalı hemşehrimizi kaybettik.Buca, İzmir ve Muğla'da tam bir seferberlik halinde yaralıların ve hayatını kaybeden hemşehrilerimiz ile ilgili bilgi almaya çalışıyoruz.Doğru ve net bilgiler aldıkça sizlerle buradan paylaşacağız. Kazada hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı. Yaylacık Mahallesi'nde daha önce de turlar düzenleyen bir kadının girişimiyle bir araya gelen kadınların 2 midibüsle yola çıktığını anlatan Piriştina, "Vatandaşlar endişe içinde yakınlarından haber almaya çalışıyor. Bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Otobüste kimler vardı, öğrenme çabası içindeyiz. Başımız sağ olsun" dedi. Öte yandan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Yaylacık'taki derneğe giderek burada toplanan vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.

Marmaris'taki kazadan ilk görüntüler