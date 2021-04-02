Korkunç olay! 12 bin lira için arkadaşının başını taşla ezdi!

İstanbul’da geçen yıl 10 yıllık arkadaşını 12 bin lira için kafasını taşla ezerek öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Fatih’te 14 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda arkadaş olan 46 yaşındaki İsmail Özdemir ve 65 yaşındaki Abdurrahman Altun akşam saatlerinde birlikte önce kahvehaneye sonra da bir parka gidip alkol alan arkadaşlardan Abdurrahman Altun, Özdemir’e yanında 12 bin lira para olduğunu ve eve götüreceğini söyledi. Arkadaşının yanında yüklü miktarda para olduğunu öğrenen Özdemir hain bir plan yaptı.

TAŞLA DEFALARCA VURDU

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Eve doğru yürüdükleri sırada, Altun’un arkasından başına taşla defalarca vuran Özdemir, arkadaşının bayılmasının ardından cebindeki paraları alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde devriye gezen polisler tarafından ağır yaralı bulunan Abdurrahman Altun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis vahşi cinayetin görüntülerine ulaştı.

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Görüntülerden yola çıkarak gözaltına alınan Özdemir, Altun’a annesine küfür ettiği için taşla vurduğunu ancak parasını almadığını söyledi. Görüntülerde paraları alırken görünen Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan sanın İsmail Özdemir, maktulle 10 yıldır arkadaş olduklarını söyledi.

“PİŞMANIM, ÇOK ÜZGÜNÜM”

Olay günü birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen sanık, “Beni öldüreceğini söyledi. Beni tehdit etti. İkimizde alkollü olduğumuz için ben şuurumu kaybettim. Yerden bir taş alıp kafasına vurdum. Ölüp ölmediğini bilmiyordum. Alkol parasını ben ödedim. Onda para yoktu. Ben para filan almadım. Pişmanım, çok üzgünüm. Kasıtlı bir amacım yoktu” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, olayın kamera görüntüleri ve tanık beyanları ile sabit olduğunu belirterek sanığı, “silahla yağma” ve “yağma suçunu gizleme, delillerini ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırmak amaçla nitelikli kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamazken, cezayı da üst sınırdan verdi