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Korkutan olay! Belediye başkanı merdiven boşluğuna düştü

Korkutan olay! Belediye başkanı merdiven boşluğuna düştü
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İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düştüğü ve başkanın her iki bacağında da kırık meydana geldiği öğrenildi.

Buca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir.

Kaza sonucu başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup , sağlık durumu gayet iyidir. Gelişmeleri düzenli olarak hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler izmir belediye buca
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