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  3. 17 Eylül 2020 19:45

Koronavirüs 66 can daha aldı! İşte son 24 saatin koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 66 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüs 66 can daha aldı! İşte son 24 saatin koronavirüs bilançosu
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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.

türkiye , koronavirüs , korona
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