Koronavirüs 66 can daha aldı! İşte son 24 saatin koronavirüs bilançosu

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Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.
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