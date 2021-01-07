Koronavirüs aşısı için kritik gün: Bilim Kurulu toplandı!

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde koronavirüs tedbirleri ve aşı çalışmaları var.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Yerli aşıda son durum
Yerli aşılardan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"3 aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya geldi" dedi. Bir aşı adayının ise faz 3 insan deneylerine nisan ayında başlamasının ve yaygın kullanıma geçmesinin beklendiğini söyledi.
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