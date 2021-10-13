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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

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Etiketler koronavirüs bilim kurulu fahrettin koca
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