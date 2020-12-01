Koronavirüs bir aileyi 8 günde yok etti

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Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83) 22 Kasım'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı.
Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım'da Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Musa Aydın, 30 Kasım'da hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti.
Anne ve oğlu Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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