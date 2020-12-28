Koronavirüs vaka sayıları silindi

Birgün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre Afyonkarahisar’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi 19 Mart'tan 18 Aralık tarihine kadar Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin ve tanı konulan hastaların sayısını açıkladı. Üniversite hastanesi daha sonra açıklamayı siteden kaldırdı.

Kaldırılan açıklamada, toplam 430 hastanın yoğun bakımda hizmet aldığı belirtilirken, kesin tanı ile poliklinikte hizmet verilen hasta sayısının 10 bin 968 olduğu açıklandı. Hastanede Covid-19 olası şüphelisi 251 hastanın vefat ettiği, hayatını kaybeden hastalardan 208’inin Covid-19 pozitif tanı almış hastalar olduğu bildirildi. Hastanede hali hazırda toplam 53 hastanın Covid-19 pozitif tanısı ile takip edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe, kentteki pandemi hastanelerinde yoğun bakımların dolu olduğunu aktarmış, “Afyon’da 2 pandemi hastanesi var. Şu an yoğun bakım yatakları dolu. Bazen doluluktan dolayı mecburen yeni hastalar çevre il ve ilçe hastanelerine sevk ediliyor” demişti.

KISITLAMALAR YETERSİZ

Afyonkarahisar'da özellikle son hafta vaka sayılarının düştüğünü söyleyen CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, "Vaka sayılarının düştüğünü biz de Sağlık Bakanlığı uygulamasının üzerinden de görüyoruz. Ancak hastanelerimiz hala dolu durumda. Afyon Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman hastanelerin yoğun bakımlarının hâlâ dolu olduğunu öğrendik" dedi.

Küçük ilçelerde de vakaların çıktığını belirten Görgöz, "nisan, mayıs aylarında hatta ağustos ve Eylül aylarında bile vaka görülmeyen dağ köylerimizde aralık ayında pozitif vakalar görüldü. Bolvadin'de ve Emirdağ'da insanlar bu durumu normalleştirdi bile. Kısıtlamalar yetersiz. Fabrikalar açık ve emekçiler çalışıyor. Yalnızca akşam 21.00 ve hafta sonu alınacak yasaklar bu salgının önüne tamamen geçemez" diye konuştu.