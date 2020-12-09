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  3. 09 Aralık 2020 17:40

Koronavirüse rağmen PTT önünde korkutan kuyruk

Şanlıurfa'da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenler koronavirüse rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüse rağmen PTT önünde korkutan kuyruk
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Şanlıurfa'da çoğu kadın olmak üzere onlarca kişi, işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi'nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturanlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın çıktığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı.

Yoğunluk üzerine PTT önüne çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi. Polis, aralarında mesafe bırakmayan ve maske takmayanları uyarıp, herkesi sıraya koydu.

Şanlıurfa , ptt , kalabalık
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