Koronavirüse yakalanan bir kişi intihar etti!

Bursa'da koronavirüse yakalanan genç adam evinin dördüncü katından atlayarak hayatına son verdi. Bir çocuk babasının ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Dün gece saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde corona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçen 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet K., 4. kattaki evinin camından atladı.

Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sol kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Samet K., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı Samet K.'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.