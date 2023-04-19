Koza İpek Holding’e ait şirketler için karar verildi

Yargıtay, FETÖ'den verilen cezaların onanmasının ardından bu kez Koza İpek Holding'in Hazine'ye geçmesine karar verildi.

Yargıtay'ın nihai kararı­na göre, Koza İpek Hol­ding ve aynı grupta yer alan şirketler, borsadaki yatırımcıların hakları korunmak kaydıyla Hazine'ye geçti.

Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam ede­cek. Koza Altın'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'n­da (KAP) yer alan açıklama­sında da Koza İpek Holding davasında Yargıtay'ın ni­hai kararını verdiği bildiril­di.

Buna göre, Yargıtay 3. Ce­za Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı müsadere kararını düzelte­rek onadı. Tasarruf Mevdu­atı Sigorta Fonu'nun (TM­SF) kayyım olarak görev­lendirildiği Koza Holding bünyesindeki tüm şirketler, iyi niyetli pay sahiplerinin/ yatırımcıların pay ve hak­ları korunmak kaydı ile Ha­zine'ye devredildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerde hissedar olan "İpek" soyadlı bazı sanıklar hakkında veri­len silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne yardım etme, Sermaye Piya­sası Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan aldıkları mah­kumiyet kararını onadı.

TMSF’den şu açıklama yapıldı:

"Ankara 5. Sulh Mahkemesi’nin 26 Ekim 2015 tarihli kararıyla kayyım atanan ve 22 Kasım 2016 tarihi itibarıyla kayyımlık yetkileri TMSF’ye devredilen Koza İpek Holding şirketleriyle ilgili, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği müsadere kararını, Yargıtay 3. Ceza Dairesi düzelterek onamıştır. Yargılama süreci 8 yıl sürmüştür.

Koza İpek Holding bünyesindeki tüm şirketlerin hisseleri, iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydı ile Hazine’ye devredilmiştir.

Halka açık olan şirketlerin hisseleri, Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam etmektedir.

Ayrıca, “tahkim” olarak bilinen uluslararası mahkeme de oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermiştir. FETÖ/PDY firarisi Hamdi Akın İpek, Londra’daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık davayı da geçen sene kaybetmiştir.

Başka bir davada ise İngiltere Yüksek Mahkemesi, TMSF’nin kayyım olarak görevlendirilmesinin hukuka uygun olduğunu kabul ederek Hamdi Akın İpek’in temyiz başvurusunu reddetmiştir."