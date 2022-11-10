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Kozmetik devlerine ''rekabet'' soruşturması

Kozmetik devlerine ''rekabet'' soruşturması
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Rekabet Kurumu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren dört teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren dört teşebbüs için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kurumun resmi sitesinde yapılan açıklamada, teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre; Avon, Farmasi, Kosan ve NAOS Kozmetik hakkında verilen soruşturma kararları firmaların ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmiyor.

Etiketler rekabet soruşturma
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