KPSS 2025 lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sınava giren adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılında A Grubuna yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınav sonuç sorgulama ekranına https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=10177 adresinden ulaşabilirsiniz.

Adaylar sonuçlarına göre açılan kamu ilanlarına direkt olarak başvuruda bulunabilecek.

ÖSYM'den sınav sonuçlarına dair yapılan açıklamada "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

