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  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 22:11

KPSS davasında 5 sanığa hapis cezası

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili FETÖ soruşturmasında 5 sanığa toplam 9 yıl 4 ay 15 gün ile 10 yıl 5 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

KPSS davasında 5 sanığa hapis cezası
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Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 davada yargılanan sanıklardan 5'ine, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından toplam 9 yıl 4 ay 15 gün ila 10 yıl 5 arasında değişen hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara,  sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını  öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan  mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Mangal, Fatma Bilgili, Havva Nur Utkucu ve İrfan  Sepetçi'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurum ve  kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıl 2 ay 15'er  gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanıklardan Birsen Bilgin'i, "terör örgütü üyesi olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme  dolandırıcılık" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. 

Ayrıca mahkeme, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme  dolandırıcılık" suçundan ceza alan sanıkları, çalıştığı süreyi göz önünde  bulundurarak, işe atandıktan sonra aldıkları maaşın iki katı adli para cezasına  çarptırdı.

Sanıklardan Esma K. ve Hülya A.'nın da beraatine karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele  geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce  genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına değinilen iddianamede, profilleri, iş  yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ  içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya  üzerinden talimat verdiğine dikkat çekilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı  esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma  kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine  ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte  bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi  hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim  bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin  138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel  yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal  edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde  devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.

AA

kpss , dava , hapis cezası
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