  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kredi kartı sahipleri dikkat: Ödediğiniz bu parayı geri alabilirsiniz!

Kredi kartı sahipleri dikkat: Ödediğiniz bu parayı geri alabilirsiniz

Kredi kartı sahipleri dikkat: Ödediğiniz bu parayı geri alabilirsiniz
Güncelleme:

Türkiye'de yıllardır bitmek bilmeyen kredi kartı komisyon ücreti tartışmalarında "komisyon mağduru" vatandaşlara müjdeli haber...

Hukukçu Mert Sezgen, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada tüketiciden komisyon ve benzeri isimlerle ilave bedel alınmasının 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı.

Sezgen, bu tür ek ücretlerin kesin olarak yasaklandığını belirterek tüketicilerin BDDK, GİB veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödedikleri komisyonu faiziyle geri alabileceğini söyledi.

Sezgen, bu kanuna uymayanların üye iş yeri sözleşmesinin feshedileceğini anlattı.

Gamze Erdoğan'ın haberine göre tüketicilerin kendilerinden alınan komisyon için BDDK veya Gelir İdaresi Başkanlığına şikâyette bulunabileceğini söyleyen Sezgen “Tüketici Hakem Heyetine başvurularak iade talebinde bulunmak mümkün. Bu durumda ödenen tutar faiziyle birlikte geri alınabilir. Banka kesiyor ya da POS masrafı tüketiciyi ilgilendirmez. Bu masrafl ar tükeciye yansıtılamaz. Komisyonu gizlemek için belgede sahtecilik yapılması da 2-5 yıl hapsi gerektirir. Sektör ayrımı yok. Taksici, büfe sahibi, kuaför de aynı kurala tabidir” dedi.

 

Türkiye Gazetesi

text-ad
Etiketler kredi kartı komisyonu komisyon kart komisyonu kredi kartı tüketiciler bddk gelir idaresi başkanlığı gib Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu tüketici hakem heyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okulda baygınlık geçirdi, hastanede hayatını kaybetti... Okulda baygınlık geçirdi, hastanede hayatını kaybetti... Ekranların güzel oyuncusu da İstanbul'u terk etti... Artık otel işletecek... Ekranların güzel oyuncusu da İstanbul'u terk etti... Artık otel işletecek... Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak 2026 itibariyle zorunlu olacak Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak 2026 itibariyle zorunlu olacak Altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş 2026 yılı asgari ücret tahmini açıkladı Altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş 2026 yılı asgari ücret tahmini açıkladı Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Türkiye'nin dev holdinginin genç varisi Boyner’in genç varisi İstanbul'u terk edip köye yerleşti Türkiye'nin dev holdinginin genç varisi Boyner’in genç varisi İstanbul'u terk edip köye yerleşti Ankara'da 154 kişi zehirlendi, çok sayıda gözaltı var! Ankara'da 154 kişi zehirlendi, çok sayıda gözaltı var! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Güzel oyuncu anne oldu Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Güzel oyuncu anne oldu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken karar 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı’dan dikkat çeken karar
Babasıyla birlikte 5 yıla kadar hapsi isteniyordu... CZN Burak hakkında karar verildi Babasıyla birlikte 5 yıla kadar hapsi isteniyordu... CZN Burak hakkında karar verildi Türkiye'deki ''yasal'' sığınmacıların sayısı belli oldu Türkiye'deki ''yasal'' sığınmacıların sayısı belli oldu Netflix'in Münevver Karabulut belgeselinin tanıtımı bile ortalığı karıştırmaya yetti! Netflix'in Münevver Karabulut belgeselinin tanıtımı bile ortalığı karıştırmaya yetti! Güzel şarkıcının saplantılı hayranı için önce hapis ardından para cezası Güzel şarkıcının saplantılı hayranı için önce hapis ardından para cezası Trump'tan Beyaz Saray'da soru soruyan gazeteciye skandal tepki! Trump'tan Beyaz Saray'da soru soruyan gazeteciye skandal tepki! AK Parti'den kademeli af teklifi: Önce 55 bin, 6 ay sonra 40 bin mahkum faydalanacak! AK Parti'den kademeli af teklifi: Önce 55 bin, 6 ay sonra 40 bin mahkum faydalanacak! Yargıtay'dan Bir emsal karar daha! Kiracılara güzel, fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! Yargıtay'dan Bir emsal karar daha! Kiracılara güzel, fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! İstanbul'da şoke eden manzara: 40 yıldır evde değil meğer bir tabutta yaşıyorlarmış! İstanbul'da şoke eden manzara: 40 yıldır evde değil meğer bir tabutta yaşıyorlarmış! Türkiye'deki Suriyelilerin sağlıkta ücretsiz dönemi sona erdi! Türkiye'deki Suriyelilerin sağlıkta ücretsiz dönemi sona erdi! Eski HDP'li vekil Altan Tan'dan dengeleri değiştirecek ''Erdoğan'' iddiası Eski HDP'li vekil Altan Tan'dan dengeleri değiştirecek ''Erdoğan'' iddiası