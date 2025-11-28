Kredi kartı sahipleri dikkat: Ödediğiniz bu parayı geri alabilirsiniz

Türkiye'de yıllardır bitmek bilmeyen kredi kartı komisyon ücreti tartışmalarında "komisyon mağduru" vatandaşlara müjdeli haber...

Hukukçu Mert Sezgen, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada tüketiciden komisyon ve benzeri isimlerle ilave bedel alınmasının 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı.

Sezgen, bu tür ek ücretlerin kesin olarak yasaklandığını belirterek tüketicilerin BDDK, GİB veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödedikleri komisyonu faiziyle geri alabileceğini söyledi.

Sezgen, bu kanuna uymayanların üye iş yeri sözleşmesinin feshedileceğini anlattı.

Gamze Erdoğan'ın haberine göre tüketicilerin kendilerinden alınan komisyon için BDDK veya Gelir İdaresi Başkanlığına şikâyette bulunabileceğini söyleyen Sezgen “Tüketici Hakem Heyetine başvurularak iade talebinde bulunmak mümkün. Bu durumda ödenen tutar faiziyle birlikte geri alınabilir. Banka kesiyor ya da POS masrafı tüketiciyi ilgilendirmez. Bu masrafl ar tükeciye yansıtılamaz. Komisyonu gizlemek için belgede sahtecilik yapılması da 2-5 yıl hapsi gerektirir. Sektör ayrımı yok. Taksici, büfe sahibi, kuaför de aynı kurala tabidir” dedi.

Türkiye Gazetesi