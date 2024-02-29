  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kredi kartlı ödemelerde büyük artış

Kredi kartlı ödemelerde büyük artış

Kredi kartlı ödemelerde büyük artış
Güncelleme:

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 119 milyon, banka kartı sayısı 190,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyon oldu.

 Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 17'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.

Kart sayısı ise 400,6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

KREDİ KARTINDA ARTIŞ YÜZDE 126

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar lira oldu.

 Kartlı ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 141,1 milyar lirasında banka kartları, 18,1 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 126, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 şeklinde gerçekleşti.

 

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,4 milyar oldu.

Etiketler kart kredi kredi kartı ödeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Ekranların yaşlanmayan güzelinden olay itiraf: ''Bir kez bile yatağa girmedim'' Ekranların yaşlanmayan güzelinden olay itiraf: ''Bir kez bile yatağa girmedim'' Depoları doldurmayın! Motorine indirim geliyor Depoları doldurmayın! Motorine indirim geliyor Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor... Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor... Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Koca şehir kayboldu: ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu