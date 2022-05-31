Kripto para dünyasında yine LUNA ve LUNAC depremi

Kripto para piyasasını sarsan LUNA vakası sonrasında dijital para evreni yine LUNA'yı konuşuyor. LUNAC ve LUNA olarak yeniden piyasaya giren LUNA bir anlık yükseliş sonrası yeniden çöktü.

Yaşadığı ani düşüş ile tüm dünyanın dikkatini çeken kripto para LUNA'da skandallar devam ediyor. Önceki haftalarda çöken ve kripto piyasasını da aşağı çeken kripto para Luna’nın yeni versiyonu büyük borsalarda işleme açılırken yeni dijital varlık kötü bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz hafta, Luna ağındaki destekçileri Luna’nın tekrar hayata geçirilmesi için olumlu oy kullanmış fakat 1 dolara eşit olması için kullanılan ve çöken sabitkoin TerraUSD için olumsuz görüş belirtmişlerdi. TerraUSD ya da UST olarak bilinen para algoirtmik işlemlere dayalı bir sabitkoin olarak işlev görüyordu. UST 1 dolara eşit olması gereken değerini korumak için yazılımına ve ilişkili tokenı olan Luna’ya güveniyordu. Ancak dijital varlıkların düşmesiyle yatırımcılar sabitkoinden çıkış yaparak UST’nin çökmesine ve Luna’yı da beraberinde götürmesine neden olmuştu. Şu anda “Luna classic” olarak bilinen eski Luna en popüler olduğu dönemde 40 milyar dolarlık pazar payına sahipti.

Şu anda Luna’nın tekrar piyasaya sürülen tokenı için yatırımcılar Terra 2.0 tanımını kullanıyor. Söz konusu varlık şimdiden Bybit, Kucoin ve Huobi gibi büyük borsalarda işlem görmeye başladı. Dünyanın en büyük borsalarından olan Binance de Luna’yı Salı günü işlemlere açacağını açıkladı. CoinGecko’nun verilerine göre Cumartesi günü 19,53 dolara kadar yükselen yeni Luna saatler sonra 4,39 dolara dek gerilemiş ve sonrasında fiyatı 5,90 dolar seviyesinde dengelenmişti.

ŞÜPHELER DEVAM EDİYOR

Anaslitler tekrar hayata döndürülen Terra blok zincirinin başarısı konusunda şüphelerini koruyor. Bunun ana nedenlerinden biri olarak blok zincirin Ethereum, Solana ve Cardano gibi kripto paraları destekleyen “Layer 1” (1. Katman) diye katmanında rekabet edecek olması gösteriliyor.

Terra şu anda Luna tokenlerı “airdrop” diye adlandırılan yöntemle dağıtıyor. Bu kripto paraların büyük kısmının yatırımcıların kayıplarını telafi etmek amacıyla Luna classic ve UST çökmeden önce elinde bulunduran kişilere verildiği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar yaşanan ani çöküşten zarar gören birçok yatırımcının Terra’ya bir kez daha güvenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu savunuyorlar. Kripto para borsası Luno’nun Uluslararası Direktörü Vijav Ayyar da projeye olan güvenin muazzam ölçüde yitirildiğine dikkat çekti.