Kritik açıklama için 2 dilde çeviri

Yarın düzenlenecek olan AK Parti grup toplantısında İngilizce ve Arapçasimultane yayın olacağı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması İngilizce ve Arapça simultane çeviri şeklinde de yayınlanacak.

Dün duyurulan grup toplantısına ilişkin frekans bildirisinde İngilizce ve Arapça simultane çevirisi de yapılacak. Erdoğan'ın bugün grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilşkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.