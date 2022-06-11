Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de vatandaşın canına tak eden ekonomik dar boğazdan şikayetçi olup "Allah uyandırsın milleti" dedi.

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik kriz sebebiyle kendi yaptığı sohbetlere kimsenin gelemediğini söyledi. Ünlü, videosunda bir itirafta daha bulunarak, “Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş ama imkanlarımız arttı derdimiz neden din değil yahu? Allah uyandırsın milleti.” dedi.