  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti''

Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti''

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de vatandaşın canına tak eden ekonomik dar boğazdan şikayetçi olup "Allah uyandırsın milleti" dedi.

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik kriz sebebiyle kendi yaptığı sohbetlere kimsenin gelemediğini söyledi. Ünlü, videosunda bir itirafta daha bulunarak, “Gelip gitmek pahalılaştı. Benzin 100 lira olmuş ama imkanlarımız arttı derdimiz neden din değil yahu? Allah uyandırsın milleti.” dedi.

Etiketler cübbeli cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü kriz ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüketici kredilerinde bir değişiklik daha
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi
Cübbeli Ahmet: ''Şimdi olsa ‘bizimkisi iktidarsız çıktı’ diye Instagram’dan paylaşır''
Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber
Kiracılara müjde! Yüzde 25'lik kira zammı düzenlemesi yürürlükte
Kıskanılan Türkiye bu mu ? Başkent Ankara'dan kahreden görüntü
Araç sahipleri keşke bu sabah yataktan çıkmasaydım diyecek
Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gururu Kızılelma'dan boyalı ilk fotoğraf
Avukatlık Kanunu değişti
Dolar 2,60 iken Türkiye'yi uyaran Prof. Dr. Özgür Demirtaş bir kez daha uyardı