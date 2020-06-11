Küçük Yusuf'u sesi duyuldu! Tedavi masraflarını valilik üstlendi

Bülbül Mahallesi'nde bir yıl önce yaşanan olayda, su almak için çeşmeye giden Gülay-Erkan Aktaş çiftinin oğlu Yusuf, iddiaya göre su sıçrattığı gerekçesiyle Suriyeli çocuklarla kavga etti. Kavga sırasında çocuklardan biri, elindeki tahta çubuğu Yusuf'un sağ gözüne batırdı. 3 çocuk olay yerinden kaçarken ailesi tarafından Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf'un gözünü kaybettiği belirlendi. Yusuf için 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sosyal medya oluşumu yöneticisi Taner Güneş devreye girdi. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün de desteğiyle İstanbul'a götürülen Yusuf'un gözüne, özel bir hastanede yapılan ameliyatla misket göz takıldı.



YARDIM İSTEĞİNİ DHA DUYURDU

Kornea nakli olmak ya da cam göz takılmasını isteyen Yusuf Aktaş'ın, yardım talebini dile getirdiği DHA'nın haberi üzerine Kars Valiliği harekete geçti. Valilik talimatıyla Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aileyle bağlantı kurarak Yusuf'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İstanbul'da özel bir hastane ile irtibata geçildi ve Yusuf'a cam göz takılması yönünde karar alındı. Ameliyatı yapacak olan doktorun yurt dışında olması nedeniyle bir süre beklenmesi kararı alındı. Doktorun Türkiye'ye gelmesinin ardından Yusuf, istediği cam göze ameliyatla kavuşacak.



Kars Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "Yusuf Aktaş ve ailesinin talebi olan tedavi ve cam göz protezi takılması için ilgili hastane ile görüşmeler yapılmakta olup, tedavi ve protez masrafları valiliğimizce karşılanarak, sevgili kardeşimiz sağlığına kavuşturulacaktır" denildi.



KARS EMNİYET MÜDÜRÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Aktaş'ın sağ gözünün gözünü kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Olayın, 11 Temmuz 2018 günü meydana geldiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yusuf Aktaş isimli yaşı küçük şahsın alt kat komşuları olan Suriye-doğumlu F.Y. (12) ve Suriye-doğumlu İ.Y. (8) isimli şahıslar tarafından darp edildiği, meydana gelen olay neticesinde Yusuf Aktaş'ın sağ gözünden yaralanarak görme yetisini kaybettiği yapılan araştırma sonucunda anlaşılmıştır. Bahse konu olay ile alakalı olarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük Suriyeli 2 şahsın yakalanarak adli mercilere intikal ettirildiği, olaya karışan yabancı sahısların durumunun İl Göç İdaresi'ne bildirildiği ve adli işlem yapılan şahısların ve ailelerinin şu anda Kars ilinde ikamet etmedikleri tespit edilmiştir" denildi.



