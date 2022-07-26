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Küçükçekmece'de metrobüs arızalandı

Küçükçekmece'de metrobüs arızalandı

İstanbul'da Topkapı yönüne giden metrobüs Küçükçekmece'de arızalandı. Yolcular, başka bir metrobüse bindirildi.

Beylikdüzü’nden Topkapı’ya giden bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece’de arıza yaptı. Yolcular, arıza yapan metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs yolunda kuyruk oluşturan yolcular, uzun bir süre başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Yolcular yaklaşık 15 dakika sonra başka bir metrobüse bindirildi.

İHA

Etiketler istanbul metrobüs arızası
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