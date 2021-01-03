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  3. 03 Ocak 2021 17:47

Kültür merkezi inşaatında korkutan yangın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Arnavutköy'de yapımını sürdürdüğü kültür merkezinin inşaatında yangın meydana geldi.

Kültür merkezi inşaatında korkutan yangın
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İstanbul Arnavutköy'de yapımı devam eden İBB'ye ait kültür merkezi inşaatında yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangının bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Siyah dumanların yükseldiği yangında, inşaatın bahçesinde bulunan strafor malzemeleri yandı.

Mahallede oturanların da müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının, duvarın dış tarafından atılan bir izmaritten kaynaklandığı düşünülüyor.

inşaat , yangın , kültür , kültür merkezi
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