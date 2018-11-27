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  3. 27 Kasım 2018 15:46

Kumarhanede dehşet ! Sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü

Gürcistan'ın Batum kentinde bir kumarhanede yaşanan olayda Levent U. adlı şahıs, Özbek sevgilisini ve onun arkadaşı İrade Ziyadullayeva’yı bıçakladı. Ziyadullayeva olay yerinde hayatını kaybetti.

Kumarhanede dehşet ! Sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü
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Türkiye sınırındaki Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhanede, Levent U. (57) iddialara göre tartıştığı sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova (38) ile sevgilisinin arkadaşı İrade Ziyadullayeva’yı (31) bıçakla yaraladı. Saldırıda, İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova da ağır yaralandı. Saldırgan, Levent U. Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.  

Olay, önceki gece Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin Batum kentinde meydana geldi. Levent U., Türkiye'den Gürcistan’ın Batum kentinde bir kumarhaneye gitti. İddiaya göre, Levent U., sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sevgilisinin arkadaşı olan Özbek vatandaşı İrade Ziyadullayeva araya girip ikiliyi yatıştırmak istedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent U., cebinden çıkardığı bıçakla sevgilisi ve arkadaşını yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığılan İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova ise ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent U., olay yerine gelen Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.



PANİK ANLARI KAMERADA
Öte yandan Özbek kadının öldüğü arkadaşının yaralandığı bıçaklı saldırı olayı sonrası yaşanan panik anları kumarhanedeki müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kanlar içerisinde kalan ağır yaralı Khalida Mahkamova’ya müdahale edildiği görülerken saldırıda hayatını kaybeden İrade Ziyadullayeva’nın etrafına kalabalığın toplandığı görülüyor. Bu arada görüntülerde kumarhanede yaşanan olaya rağmen bazı müşterilerin olan bitene aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi de dikkat çekti.











DHA

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